Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном деле по факту хулиганских действий группы лиц, в результате которых умер малолетний Кирилл Тлявов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

«Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов в отношении четырех подозреваемых», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября сообщено окончательные подозрения участникам трагического события. В частности, инспектору Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области сообщено о подозрении в убийстве Кирилла Тлявова, совершенном по неосторожности.

Кроме того, инспектору и полицейскому Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, гражданину и несовершеннолетнему гражданину - сообщено о подозрениях:

- в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью, совершенном группой лиц, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины);

- хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

С 1 июня этого года следователями и процессуальными руководителями проведены:

53 допроса свидетелей и подозреваемых;

более 66 негласных следственных (розыскных) действий;

более 10 осмотров участков местности, в том числе с участием специалиста в области баллистики с использованием металлоискателя, а также специалиста геодезиста;

более 10 следственных экспериментов;

получено и проанализировано записи с камер видеонаблюдения, расположенных в г.. Переяслав-Хмельницкий;

более 20 экспертиз (судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, судебно-психологические, ситуативных обстоятельств и т.д.), из которых 6 комплексных.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.