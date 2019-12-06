Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном деле по факту хулиганских действий группы лиц, в результате которых умер малолетний Кирилл Тлявов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.
«Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов в отношении четырех подозреваемых», - говорится в сообщении.
Напомним, 5 ноября сообщено окончательные подозрения участникам трагического события. В частности, инспектору Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области сообщено о подозрении в убийстве Кирилла Тлявова, совершенном по неосторожности.
Кроме того, инспектору и полицейскому Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, гражданину и несовершеннолетнему гражданину - сообщено о подозрениях:
- в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью, совершенном группой лиц, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины);
- хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
С 1 июня этого года следователями и процессуальными руководителями проведены:
53 допроса свидетелей и подозреваемых;
более 66 негласных следственных (розыскных) действий;
более 10 осмотров участков местности, в том числе с участием специалиста в области баллистики с использованием металлоискателя, а также специалиста геодезиста;
более 10 следственных экспериментов;
получено и проанализировано записи с камер видеонаблюдения, расположенных в г.. Переяслав-Хмельницкий;
более 20 экспертиз (судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, судебно-психологические, ситуативных обстоятельств и т.д.), из которых 6 комплексных.
Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.
Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.
3 июня мальчик умер в больнице Киева.
После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.
4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.
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