Украина проведет экспертизу развращенных РФ украинских военно-морских судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Прошло 358 дней с момента незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря. 18 ноября корабли наконец-то были переданы представителям украинских органов власти. Согласно приказу Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019, Россия должна безотлагательно передать под контроль Украины упомянутые судна. Россиянам понадобилось почти полгода для такого возвращения», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что после тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, было ли с них снято оборудование и документация.

«Украинская сторона прилагает усилия с целью установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву при задержании и удержании «Никополя», «Бердянска» и «Яны Капу» и 24 членов их экипажей. Иммунитеты военных судов являются основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Россия не ответила ни на одно из 7 обращений касательно захваченных кораблей.

17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе. 18 ноября корабли передали Украине.

25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.