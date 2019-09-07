В субботу, 7 сентября, самолет с освобожденными украинскими пленными моряками и политзаключенными прибыл в аэропорт «Борисполь», сообщает УНИАН.
Украинские моряки и политзаключенные вышли из самолета.
Их встречали родственники, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка и председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков.
Присутствующие встречали украинских узников аплодисментами.
Первыми бывших военнопленных и политзаключенных встречал президент, который каждому пожал руку.
Напомним, ранее руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что процесс их освобождения запущен.
Адвокат Марк Фейгин заявил, что Россия должна освободить 35 украинцев, среди которых 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
Адвокат находившихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что лица, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта «Борисполь».
Из российского аэропорта «Внуково» вылетел украинский самолет АН-148 с украинцами, подготовленными для обмена.
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