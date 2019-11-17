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Захваченные РФ украинские корабли, накануне вышедшие из Керчи, прошли под Крымским мостом.

Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Ранее одесское издание Думская сообщило, что Украина отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными в Керченском проливе судами.

В то же время Министерство иностранных дел РФ опровергало соглашение о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита в нормандском формате.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Россия не ответила ни на одно из 7 обращений касательно захваченных кораблей.
ForUm

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