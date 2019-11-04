Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу пресс-конференции сегодня в Киеве, передает УНИАН.

«Я продолжаю говорить о том, что мы готовы забрать эти корабли, и более того, МИД направил ноту, в которой просил назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли. Как я уже говорил, я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрела этих кораблей, или эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и исчезают эти дыры от обстрелов наших боевых кораблей. Никакой задержки с нашей стороны здесь нет. Наши военные готовы в любую точку прибыть и забрать наши корабли», - пояснил Пристайко.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.

По информации адвоката освобожденных украинских военных моряков Николая Полозова, российские власти готовы передать катера Украине, однако этому мешает техническое состояние катеров.