В оккупированном Крыму арестовали на 2 месяца всех 24 захваченных в Керченском проливе украинских моряков.



Как сообщает Крым.Реалии, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал до 25 января 2019 года командира малого бронированного катера «Никополь», бывшего курсанта Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе Богдана Небылицу, капитана 2 ранга, члена экипажа малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Дениса Гриценко, командира рейдового буксира «Яны Капу», старшину 1 статьи Олега Мельничука, старшего матроса «Бердянска» Юрия Безъязычного и матроса буксира ​Евгения Семидоцкого.

Как сообщал ForUm, 27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

28 ноября суд также арестовал капитана 3-го ранга Владимира Лесного и сотрудника СБУ Андрея Драча, мичмана Андрея Шевченко и старшего матроса Вячеслава Зинченко

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.