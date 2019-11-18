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Задержанные у Керченского пролива корабли передали Украине, сообщает Министерство иностранных дел России.

 

В МИД РФ заявили, что «передача кораблей на ответственное хранение украинской стороне стала возможным в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия по кораблям, и их расположение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не нужно».

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Россия не ответила ни на одно из 7 обращений касательно захваченных кораблей.

17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.

25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.
ForUm

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