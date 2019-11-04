Министерство иностранных дел Украины уже 7 раз обращалось к России с требованием вернуть корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

«В первый раз мы обратились с таким требованием еще 26 ноября 2018, на следующее утро после незаконного захвата наших трех военных кораблей и парней. Затем были неоднократные обращения по этому же поводу в Россию. Требование немедленно освободить корабли есть и в нашем иске Конвенции ООН по морскому праву 1 апреля 2019», - написала она в Facebook.

«Всего таких обращений с требованием отдать корабле было по крайней мере 7. Ответов ни на одно, включая и на последнее от 4 октября 2019, мы не получили», - добавила дипломат.

Она напомнила, что согласно решению Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 Россия должна немедленно передать под контроль Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу».

«При этом ключевым аспектом для международного права является корабль. Именно он и иммунитет, поскольку является выражением суверенитета государства-флага, - пояснила Зеркаль. Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала нам незаконно захваченные корабли является очередным свидетельством нарушения им норм и принципов международного права».

Россия пытается представить, что она выполнила решение Трибунала, когда освободили моряков, о чем немедленно после освобождения сообщила Международный трибунал по морскому праву.

«Однако, это не так! Все должны осознавать, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено. Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права», - отметила замминистра.

Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должен быть продолжено, резюмировала Зеркаль.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года.