Все 24 моряка Военно-морских сил Украины, захваченные в Керченском проливе, переведены в Москву. Об этом сообщила «уполномоченный по правам человека в Республике Крым» Людмила Лубина, передает ТАСС.

«Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось», - сказала Лубина.

По ее словам, жалоб от украинских моряков ей не поступало.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.