также в разделеОбщество
СБУ: Украина подумывает о зеркальном ответе на агрессию РФ 12
Аваков заявил о задержании 5 обидчиков Гриценко 13
СБУ проводит обыски у предстоятеля Киево-Печерской лавры 51
Украина запретила въезд мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет 42
Известный украинский танцор получил российский паспорт 44
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о пленных украинских моряках 16
29 ноября. Картина дня 40
Прокуратура ФРГ взялась за сотрудников Siemens из-за скандальных турбин 27
Секс-скандал: Бурейко заявила, что за ей обещали заплатить 1,5 тысячи гривен 132
ЦИК отменила местные выборы в десяти областях 115
Пленным украинским морякам выделят по 50 тысяч матпомощи 28
Вселенский патриархат утвердил проект устава для украинской автокефалии 53
МинВОТ: В Керченском проливе скопилось более 420 судов 140
В Крым смогут попасть только граждане Украины 67
В Украине ударят 18-градусные морозы 141
Украинские корабли на Азове захватывали бывшие сбушники 102
По делу секс-скандала с Варченко задержан известный политтехнолог 102
Украина решила покупать боеприпасы в Пакистане 57

Все 24 моряка Военно-морских сил Украины, захваченные в Керченском проливе, переведены в Москву. Об этом сообщила «уполномоченный по правам человека в Республике Крым» Людмила Лубина, передает ТАСС.

«Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось», - сказала Лубина.

По ее словам, жалоб от украинских моряков ей не поступало.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
27
Теги