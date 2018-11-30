Все 24 моряка Военно-морских сил Украины, захваченные в Керченском проливе, переведены в Москву. Об этом сообщила «уполномоченный по правам человека в Республике Крым» Людмила Лубина, передает ТАСС.
«Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось», - сказала Лубина.
По ее словам, жалоб от украинских моряков ей не поступало.
Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.
Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.
Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.
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