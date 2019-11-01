Шевченковский райсуд Киева отказал прокуратуре в освобождении от уголовной ответственности за неуплаченные налоги фигурантов скандала о коррупции в «Укроборонпроме» Андрея Рогозы и Виталия Жукова.

Об этом свидетельствуют решения суда от 2 и 18 сентября, обнародованные в реестре 1 ноября, пишет Украинская правда.

В решении относительно Андрея Рогозы говорится, что подконтрольная ему фирма «Оптимумспецдеталь» с августа 2015 по декабрь 2016 года не заплатила налогов на 26 621 147, 47 гривен.

Расследование шло с 2016 года, но за один день до объявления подозрения в 2019 году Рогоза заплатил государству убытки, что позволяет освободить его от ответственности. На основании этого прокуратура попросила суд закрыть дело Рогозы.

Однако судья Оксана Голуба увидела в ходатайстве прокурора ряд нарушений. Прокуратура не доказала, что дело должен рассматривать именно Шевченковский райсуд, ненадлежащим образом сформулировала подозрение Рогозе и не доказала совершение им преступления.

В частности, из перечня доказательств «не усматривается, что именно они подтверждают». Недоказанным судья считает и размер вреда, тогда как Рогозу обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере.

Кроме того, правоохранители не доказали, что он действительно возместил убытки. В подтверждение того, что Рогоза все-таки заплатил инкриминируемые ему 26,6 миллионов, суду предоставили фотокопии квитанций. Но суд не принял их как надлежащие и допустимые доказательства.

Решение относительно еще одного руководителя «Оптимумспецдетали» Виталия Жукова пока не обнародовано в полном размере, поэтому аргументация суда неизвестна. Однако судья Виталий Циктич также отказался освобождать мужчину от уголовной ответственности.

Ходатайства об освобождении от ответственности в отношении обоих обвиняемых подал прокурор Генеральной прокуратуры Виталий Опанасенко.

Жукову и Рогозе сообщили о подозрении сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.

В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности.

Суды постановили вернуть прокурору материалы по Рогозе и Жукову «для осуществления уголовного производства в общем порядке».

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.

21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.