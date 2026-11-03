«Укроборонпром» очолив колишній заступник міністра оборони

Колишній перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк очолив державний концерн «Укроборонпром». Його призначили за результатами відкритого конкурсу.

Про це повідомила компанія.

Відбір кандидатів проводила українська філія міжнародної консалтингової компанії Amrop Partnership. Остаточне рішення наглядова рада ухвалила після фінальних співбесід.

Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби та роботи в оборонній сфері. З жовтня 2023-го до травня 2026 року він обіймав різні посади заступника міністра оборони, зокрема був першим заступником міністра.