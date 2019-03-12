ГФС, СБУ, НАБУ и Генеральная и военная прокуратуры годами знали о схемах коррупции в «Укроборонпроме». Об этом говорится в четвертой серии расследования «Наши гроши» Bihus.info, пишут Українські Новини.

«За годы функционирования схемы Гладковского-Жукова-Рогозы в этой стране не осталось органа, который бы не брался за расследование схем «мальчиков». Налоговая, Нацпол, СБУ, прокуратура, НАБУ, которые прятали или спускали расследование на тормозах. А если после судебного реестра покопаться в переписке участников схемы, то становится очевидным, что эти расследования скисали не бесплатно», - заявляют расследователи.

По информации журналистов, ГФС первой начала раскручивать коррупционные схемы.

Из переписки, которая наводится в расследовании, следует, что закрыть дело на уровне фискалов было легко и дешево, а в прокуратуре – сложно и дорого. В прокуратуре требовали в 4 раза больше за вдвое меньше решения дел.

Реальный владелец «Оптимумспецдеталь» Андрей Рогоза регулярно договаривается о передаче денег СБУ.

Военная прокуратура также «сливает» дела по «Оптимумспецдеталь».

Еще в 2015 году военная прокуратура начала первые расследование на сумму 5 млн грн. Фиктивная фирма была записана на безработную Елену Сирык за копейки, которая и не знала, под чем подписывается. Далее следствие не продвинулось. Суд приговорил женщину, на которую записана фирма, к штрафу в 12 тысяч гривен.

В следующих двух производствах также не нашли виновных. Дело направили в ГФС, чтобы расследовать неуплату налогов.

Определение, которым было разрешено Военной прокуратуре обыск в «Укроборонпроме», было скрыто из реестра.

В НАБУ о схемах коррупции в оборонке также знали годами. В 2016 году НАБУ внесло «Оптимум» в список фиктивных фирм. Однако в следующем списке уже не было этой фирмы. Позже фирма «Оптимумспецдталь» получила от НАБУ документ, подтверждающий нефиктивность фирмы, хотя Артем Сытник и заявлял, что НАБУ не выдает таких справок.

Спецагент НАБУ Евгений Шевченко является посредником между «мальчиками» в НАБУ, который также вложился в «бизнес». Он вложил в схему контрабанды в оборонке Гладковского-Жукова около миллиона долларов.

Позже, в 2017 году, в НАБУ таки «заподозрили» что-то неладное с фирмой. Детективы вернулись к расследованию летом 2018 года. Группа за это время успела вытащить с «Харьковского бронетанкового завода» еще 14 млн гривен.

В марте 2017 ГПУ передала в НАБУ часть переписки участников схем.

Аппетиты группы стремительно росли. В планах было передать на «Кузню» импорт двигателей для бронетехники, а еще продать «Укроборонпрому» запчасти для зенитных комплексов и самолетов на 100 млн долларов.

Между тем, Жуков основал новую компанию «Специальное конструкторское бюро Вектор-В», которая специализируется на производстве оружия и боеприпасов. Эта компания уже успела заключить договор с «Киевским бронетанковым заводом».

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».