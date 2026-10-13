«Укроборонпром» хочуть перетворити на холдинг

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" планують перетворити на холдингову компанію та об'єднати з іншими державними оборонними активами.

Зміна структури має підвищити ефективність виробництва та управління компанією.

"Маємо намір перетворити УОП на холдингову компанію, що покращить ефективність виробництва. А також побудувати ефективну систему управління й об'єднати інші державні оборонні активи в єдиний холдинг", - повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Серед найближчих управлінських завдань він назвав завершення конкурсу на нового керівника, формування повноцінного правління та оновлення структури компанії.

Основними цілями Укроборонпрому залишаються забезпечення фронту зброєю, нарощування виробничих потужностей і розвиток новітніх технологій.

Фото: ukroboronprom.com.ua.