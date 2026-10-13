﻿
Економіка

«Укроборонпром» хочуть перетворити на холдинг

«Укроборонпром» хочуть перетворити на холдинг

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" планують перетворити на холдингову компанію та об'єднати з іншими державними оборонними активами.

Зміна структури має підвищити ефективність виробництва та управління компанією.

"Маємо намір перетворити УОП на холдингову компанію, що покращить ефективність виробництва. А також побудувати ефективну систему управління й об'єднати інші державні оборонні активи в єдиний холдинг", - повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Серед найближчих управлінських завдань він назвав завершення конкурсу на нового керівника, формування повноцінного правління та оновлення структури компанії.

Основними цілями Укроборонпрому залишаються забезпечення фронту зброєю, нарощування виробничих потужностей і розвиток новітніх технологій.

Фото: ukroboronprom.com.ua.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Укроборонпромактивихолдингшмигаль
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Київська прокуратура через відсутність мобільних укриттів подала до суду на міську владу
Столиця 12.10.2026 18:16:33
Київська прокуратура через відсутність мобільних укриттів подала до суду на міську владу
Читати
У Кремлі заявили про готовність Путіна не атакувати Україну в день виборів
Полiтика 12.10.2026 17:43:38
У Кремлі заявили про готовність Путіна не атакувати Україну в день виборів
Читати
Трамп вимагає від України припинити удари по НПЗ Росії, не гарантуючи припинення російських атак
Полiтика 12.10.2026 17:08:47
Трамп вимагає від України припинити удари по НПЗ Росії, не гарантуючи припинення російських атак
Читати

Популярнi статтi