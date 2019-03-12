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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами ГПУ, СБУ, ГФСУ и НАБУ за непроведение досудебного расследования и непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к коррупции в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, вчера, 11 марта, журналисты «Bihus.Info» обнародовали материалы, согласно которым группа лиц ведет переговоры о якобы подготовке и передаче неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов. За это они должны не проводить досудебное расследование и не привлекать указанных лиц к ответственности за незаконные действия между ООО «Оптимаспецдеталь» и предприятиями государственного концерна «Укроборонпром» при заключении и исполнении договоров по поставке военного оборудования на заводы группы государственных оборонных компаний.

Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления: получение неправомерной выгоды должностными лицами, занимающими ответственное положение (ч.3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

 
ForUm

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