КОРДОН ІЗ РОСІЄЮ: Головнокомандувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен (ліворуч) і колишній Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський цього тижня відвідали найпівнічніший сухопутний кордон Європи з Росією, щоб ознайомитися з місцевістю. Фото: Томас Нільсен

Як повідомляє видання Barents Observer, цього тижня генерал Олександр Сирський разом із начальником оборони Норвегії Ейріком Крістофферсеном здійснили таємну поїздку для огляду місцевості вздовж 198-кілометрового сухопутного кордону з Росією. Мета візиту — посилення протиповітряної оборони для захисту від можливих атак безпілотників і ракет.

Згідно з домовленістю не оприлюднювати матеріал до моменту, поки обидва генерали (які мають звання, що відповідає чотирьом зіркам) не покинуть цей район, видання Barents Observer провело інтерв’ю із Сирським та Крістофферсеном на військовому прикордонному посту Ярфьорд (Jarfjord). Він розташований приблизно за кілометр від арктичного кордону з Росією — поруч із Кольським півостровом, який є зоною високої концентрації російських військ.

Колишній головнокомандувач ЗСУ наголосив на важливому моменті: «Потрібно постійно бути готовими до провокацій, а засоби протиповітряної оборони мають перебувати в стані готовності 24/7», — зазначив Сирський у відповідь на запитання Barents Observer про ймовірність російських провокацій проти Норвегії на Крайній Півночі (подібних до тих, що були зафіксовані минулого тижня в Польщі, а раніше — у країнах Балтії).

«Це цілком можливо», — додав він.

Сирський був більш стриманим, коли його запитали про відвідування позицій норвезької протиповітряної оборони, нещодавно розгорнутих у прикордонному регіоні.

«Це досить делікатні питання, що стосуються нашої спільної роботи тут», — сказав він.

Начальник оборони Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен додав: «Після візиту сюди ми вирушимо до Осло, де проведемо так звані військові ігри (wargaming). Ми розглянемо різні сценарії, щоб зрозуміти, як можна стримати загрози, а в разі потреби — відреагувати на них, — пояснив він. — Саме тому так важливо спершу побачити місцевість на власні очі».

Олександр Сирський обіймав посаду Головнокомандувача Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року до 21 липня поточного року. У 1986 році він закінчив Московське вище військове командне училище і служив у Сухопутних військах СРСР, після чого переїхав до України, де продовжив свою військову кар’єру.

Зростання кількості порушень повітряного простору

Країни НАТО, що межують із Росією, фіксують різке збільшення кількості випадків порушення Росією їхнього повітряного простору. З початку 2026 року країни-члени НАТО зафіксували 25 випадків порушення повітряного простору, відповідальність за які покладають на Росію — це більш ніж у чотири рази перевищує показник 2024 року.

Минулої п’ятниці на території Польщі впали три російські крилаті ракети Х-101. Ці ракети є штатним озброєнням бомбардувальників Ту-95МС; сім таких літаків піднялися в повітря з авіабази «Оленья» на Кольському півострові під час завдання ударів, у ході яких три ракети перетнули територію України й увійшли в повітряний простір Польщі.

Під командуванням Сирського українські сили спеціальних операцій неодноразово завдавали ударів по авіабазі «Оленья» — вперше це сталося в липні та серпні 2024 року. Найуспішніша й найбільш руйнівна атака відбулася 1 червня 2025 року: тоді рій безпілотників, запущених із цивільної вантажівки, знищив чотири бомбардувальники Ту-95МС та один військово-транспортний літак Ан-12.

Чи варто очікувати нових атак України на авіабазу «Оленья»?

«Так, звісно, ​​— відповів генерал Сирський. — Ми й надалі докладатимемо максимум зусиль, щоб максимально послабити здатність Росії завдавати вогневих ударів по території України, її населенню та інфраструктурі, використовуючи для цього всі наявні в нашому розпорядженні засоби».

Крістофферсен і Сирський вирушили на північ, до Кіркенеса, на борту літака C-130J Super Hercules, який не передавав дані про своє місцезнаходження цивільним сервісам відстеження польотів, таким як Flightradar24.

Заходи безпеки були надзвичайно суворими. У Норвегії добре розуміють, наскільки делікатним є питання візиту українського воєначальника такого високого рангу до прикордонної зони. Однією з перших, з ким зустрівся Сирський на прикордонній заставі Ярфьорд, була Беате Гангос — директорка Поліцейської служби безпеки. Її брифінг відбувся за зачиненими дверима.

Наступного дня обидва генерали, а також інші військові посадовці з Норвегії та України, оглянули прикордонну територію, пересуваючись на гусеничних транспортних засобах та гелікоптері SAR Queen, що належить норвезьким військово-повітряним силам.

Делегація зробила кілька зупинок, щоб вивчити місцевість уздовж норвезько-російського кордону, зокрема в районі Корпф’єлль. Спостереження за російськими військовими в районі Печенги

Зі спостережного пункту генерали могли оглядати долину річки Печенга, де базується 71-ша гвардійська мотострілецька дивізія РФ (раніше відома як 200-та окрема мотострілецька бригада). Саме з цього напрямку Москва ще з 2014 року відправляла війська для проведення таємних операцій на сході України. У перші тижні повномасштабного вторгнення 2022 року сотні бійців 200-ї бригади загинули.

Більша частина бронетехніки, що раніше дислокувалася вздовж кордону з Норвегією, тепер перетворилася на металобрухт на полях битв.

Поки генерал Олександр Сирський вивчав фізичні особливості прикордонного регіону та його суворий арктичний клімат, міністр оборони України Євгеній Хмара перебував в Осло. Там він зустрівся з міністром оборони Норвегії Торе О. Сандвіком та міністром фінансів Єнсом Столтенбергом.

У центрі уваги зустрічей було питання про те, як Норвегія може допомогти посилити оборону України перед зимою — зокрема, для захисту від російських атак із застосуванням балістичних ракет і реактивних безпілотників.

«Норвегія — один із наших найнадійніших партнерів. Її підтримка спрямована на задоволення найкритичніших потреб на передовій: протиповітряна оборона, безпілотники та авіація. Ми особливо цінуємо готовність Норвегії інвестувати безпосередньо в українське оборонне виробництво», — зазначив Хмара.

Угода про пошук і рятування з Росією

Найпівнічнішою точкою візиту став спостережний пункт прикордонної служби № 247 у Гренсе-Якобсельві. Тут Сирський і Крістофферсен зустрілися з норвезькими військовослужбовцями строкової служби та оглянули панораму регіону Варангер-фіорд, де морський кордон між Норвегією та Росією проходить через Баренцове море.

21 листопада два українські безпілотники атакували російське військове вантажне судно «Спарта II» у Фінській затоці. Берегова охорона Фінляндії та рятувальні служби прибули на місце, щоб загасити пожежу й надати допомогу екіпажу. У неділю російське рятувальне судно «Мурман» — яке раніше базувалося в Баренцовому морі, де у 2019 році проводило спільні навчання з пошуку та рятування разом із береговою охороною Норвегії, — взяло на буксир пошкоджену «Спарту II» і вивело її за межі фінських вод.

Генерал Ейрік Крістофферсен запевняє, що Норвегія вчинила б так само, як і Фінляндія, якби подібний інцидент стався на півночі.

Генерал Ейрік Крістофферсен — головнокомандувач збройних сил Норвегії. Фото: Томас Нільсен

«На півночі в нас діє угода з Росією про пошук і рятування, тому ми допомагатимемо рятувати життя, мінімізувати збитки та запобігати шкоді довкіллю. Берегова охорона надасть допомогу незалежно від того, чи станеться інцидент тут, у Варангер-фіорді, чи далі на південь», — заявив Крістофферсен. Москва попередила Україну про «болісні наслідки» через атаки безпілотників на російські судна в Балтійському морі та Лівії, що сталися минулого тижня.

Двостороння співпраця

Співпраця у сфері протиповітряної оборони нині є двосторонньою: Норвегія надає технологічну та фінансову підтримку для розробки систем протидії безпілотникам і ракетам, щоб захистити Україну. Водночас Україна ділиться з Норвегією своїм бойовим досвідом, оскільки Осло прагне терміново посилити власну ППО вздовж кордону з російським Кольським півостровом.

Крістіан Отланд із Норвезького інституту оборонних досліджень — експерт із питань війни Росії проти України та її наслідків для Крайньої Півночі. У коментарі виданню Barents Observer він зазначив, що візит генерала Сирського до норвезько-російського кордону є «цілком природним і зрозумілим».

«Україна здобула унікальний практичний досвід захисту від російських безпілотників і ракет, і держави-члени НАТО щиро зацікавлені в тому, щоб перейняти цей досвід. У цьому сенсі візит варто розглядати не стільки як політичний сигнал, скільки як прагматичний крок, спрямований на підвищення готовності та краще розуміння нинішніх і майбутніх безпекових викликів, що надходять із боку Росії», — вважає Отланд.

Водночас він припускає, що Москва сприйме візит високопоставленого українського військового до кордону як «небажаний і, можливо, навіть провокаційний».

«Останніми роками російська влада та державні ЗМІ вкрай негативно ставляться до будь-яких форм військової співпраці між Україною та НАТО», — додав Отланд.

На початку листопада в прикордонному районі Кіркенес було розгорнуто цю радіолокаційну станцію. Вона здатна виявляти невеликі низьколітаючі об’єкти, що наближаються з російського боку кордону, оперативно подавати сигнали тривоги та надавати командним пунктам інформацію про ситуацію в повітряному просторі на малих висотах у режимі реального часу. Фото: Томас Нільсен