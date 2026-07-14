Герман Сметанін іде з посади керівника «Укроборонпрому» та дякує Зеленському

Генеральний директор АТ «Укроборонпром» Герман Сметанін повідомив, що залишає посаду. Про своє рішення він оголосив у соцмережах.

Сметанін зазначив, що для нього було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України, та подякував президенту Володимиру Зеленському за підтримку розвитку українського оборонно-промислового комплексу, а також державним інституціям і колективу підприємства.

«Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків», — написав він.

Причин свого рішення Сметанін не назвав.

Водночас його відставка відбулася після резонансної історії зі складами «Укроборонпрому» у Вишневому Київської области.

У ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару по місту. Після атаки на одному з об'єктів сталася вторинна детонація, а близько 600 людей були евакуйовані. Загалом у Вишневому пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала ці руйнування найбільшими для житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення Росії та повідомила, що уряд виділить кошти з резервного фонду на відновлення пошкодженого житла.

9 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар припав по складу боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому».

Згодом заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад доповів президенту, що керівники двох державних підприємств діяли всупереч законодавству та рішенню Ставки Верховного головнокомандувача.