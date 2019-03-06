Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение международного аудита концерна «Укроборонпром» и комплексную ревизию всех контрактов. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Инициируем независимый международный аудит Государственного концерна «Укроборонпром» и комплексную ревизию всех контрактов. И украинскому обществу, и международным партнерами продемонстрируем полную открытость и прозрачность в вопросе реформирования концерна», – отметил он.

Порошенко также предложил расширить состав наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО. «Это ускорит достижение предприятиями концерна стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс», – заявил он.

«Аудит предприятия, оценка его корпоративного управления, обновление наблюдательного совета, контроль и прозрачность государственного оборонного заказа - все это поможет концерну трансформироваться и не потерять доверие граждан, партнеров и инвесторов», – подчеркнул Порошенко.

«Как Верховный главнокомандующий не дам разрушить доверие к армии ни тем, кто хочет наживаться на нашей обороноспособности, ни тем, кто из-за политических целей и политиканства готов пожертвовать фундаментальными государственными интересами», – подытожил он.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».