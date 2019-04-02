Генеральная прокуратура не намерена инициировать избрание мер пресечения для руководителей ООО «Оптимумспецдеталь» Андрея Рогозы и Виталия Жукова, подозреваемых в поставках из России контрабандных запчастей для заводов «Укроборонпрома» по завышенным ценам.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ на соответствующий запрос Генпрокуратуры

«Поскольку подозреваемыми Р. и Ж. в установленном законом порядке ущерб, нанесенный государственному бюджету, погашен в полном объеме до конца досудебного расследования... меры пресечения в их отношении не избирались в связи с отсутствием рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством», - говорится в ответе.

Таким образом, прокуратура считает, что не существует рисков побега, давления на свидетелей, уничтожения доказательств со стороны руководителей «Оптимумспецдеталь».

Отмечается, что Главной военной прокуратурой осуществляется расследование против Рогозы и Жукова по ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, осуществленная группой лиц), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, группой лиц), ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

На данный момент руководителям ООО «Оптимумспецдеталь» вручено подозрение по ч.3 ст. 212, а именно уклонение от уплаты налогов на сумму 26,6 млн гривен.

Указано, что правоохранители проводят следственные действия для установления соучастников преступления.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.