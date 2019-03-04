Журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях.

«АН-26 - самый известный советский военно-транспортный самолет. По сей день эти самолеты стоят на вооружении в постсоветских странах. И по сей день эти страны ремонтируют их в Киеве, на заводе концерна «Укроборонпром» – «Завод 410 ЦА». Например, завод ремонтирует борта Национальной Гвардии Республики Казахстан», - говорится в материале.

Хотя ремонтировали АНы на «410-м заводе», запчасти закупала компания «Укрспецэкспорт», которую тогда возглавлял Павел Букин. В августе 2016 года «Укрспецэкспорт» заключил договор на поставку запчастей с украинской фирмой ООО «АН Сервис». В системе Prozorro висит отчет об этом контракте, согласно которому 14,38 млн грн надо заплатить за непонятное «специмущество».

По данным финансовой отчетности «АН Сервис» – «Укрспецэкспорт» действительно перечислял фирме именно такую сумму. За шесть авиаприборов - высотомеров. Покупали три разные модели, по две штуки каждой – очевидно по комплекту на два самолета. Это были высотомеры РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 российского производства. Такую технику действительно в Украину привезли.

По данным таможни, произошло это через полгода после подписания контракта в январе 2017. Растормаживал высотомеры тот самый «АН Сервис», заявленная на границе стоимость не слишком отличалась от контрактной – 11,85 млн грн, а привезли их аж из ОАЭ. Местная фирма-отправитель (Double Power FZE) чтобы не светить военное назначение деталей – оформила их на экспорт как «запчасти для гражданских вертолетов». Сама компания Double Power FZE приобрела их у другой фирмы из тех же ОАЭ, которая, в свою очередь, покупала их уже непосредственно у российской «прокладки».

По информации международной таможенной базы данных Import Genius, реальное назначение груза шифровалось начиная с Москвы и до непосредственно растаможки в Киеве. Весной 2017 года концерн радостно объявляет - Украина успешно выполнила казахский контракт, сдала борты АН-26, и действительно в количестве 2 штук.

«Важный момент: чтобы избежать обвинений «вы перекрываете каналы поставки деталей» мы не публикуем данные отправителя этих деталей, а также первой «прокладки-получателя» в ОАЭ. (как и не публиковали данные о непосредственно контрабандистах в предыдущих сериях). Но отметим, что информация об этой перевозке содержится даже в международных таможенных базах и полностью документально подтверждена», - говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что «Укрспецэкспорт» переплатил за высотомеры в семь раз. «Как и в случае с контрабандными запчастями к бронетехнике, в истории с высотомерами – проблема не в российском происхождении деталей. Если это комплектующие крайне необходимы и никакой альтернативы нет, то можно порадоваться, что есть умельцы, способные обеспечить «Укроборонпром» необходимым», - говорится в расследовании.

Концерн в Украине купил высотомеры в «АН Сервис» за 14,38 млн грн, а «АН Сервис» на таможне задекларировал цену - 11,85 млн грн. Стоимость в 12 миллионов на таможне показали именно для того, чтобы цена в 14 млн в контракте - не вызвала вопросов. На самом деле то, что прилетело в Киев якобы за 12 миллионов гривен - вылетало из Эмиратов в пять раз дешевле. Согласно таможенной декларации и свидетельства Double Power FZE из Эмиратов, цена груза - 90 тысяч долларов. Это меньше, чем 2,5 миллиона гривень на то время. «Можно было бы предположить, что стоимость занизили в Эмиратах – например, чтобы не платить таможенные платежи. Но это не имело смысла. Город Шаржа, через которое везли высотомеры, это свободная экономическая зона. Ноль таможенных платежей. Ничего занижать не надо», - отмечается в расследовании.

Как выяснили журналисты, в международной таможенной базе Импорт Джиниус указано: из Москвы груз вылетал с ценой даже меньше 90 тысяч долларов. «Это означает, что на самом деле высотомеры стоили в 7 раз дешевле, чем государственный концерн любезно заплатил за них Гладковскому-младшему с бандой», - говорится в расследовании.

Журналисты убеждены, что тогдашний руководитель «Укрспецэкспорта» Букин прекрасно знал, что высотомеры не стоят столько, сколько компания за них платит.

Договор с «АН Сервис» возглавляемый Букиным «Укрспецэкспорт» заключил 26 августа 2016 года. Менее через неделю компания перечислила фирме аванс, при чем необычно большой – аж 80% от суммы контракта. Согласно финансовой отчетности фирмы – уже 31 августа 2016 она начала получать транши, в целом за неделю – на нее сбросили 11 501 799,99 грн. После доставки высотомеров, то есть после полного исполнения контракта, фирме перечислили остаток – 2 875 450 грн.

«Судя из переписки участников схемы, большую часть этих денег - тот самый беспрецедентный аванс в 80% - обналичили и разделили еще до того, как привезли товар. Это становится понятным из переписок Жукова с Игорем Гладковским и Букиным», - утверждается в расследовании.

Бухгалтерия группы, кстати выглядела вот так – обратите внимание, суммы траншей «Укрспецэкспорта» на «АН Сервис» совпадают до копейки, то есть сомнений нет – речь идет именно об афере с высотомерами. Эти «расчеты» Жукову присылал еще один участник аферы с высотомерами - Станислав Хош, это еще один бывший сотрудник концерна, экс-заместитель директора «Укринмаша», который также является частью «Укроборонпрома».

Судя из этих подсчетов, официальная часть которых подтверждается данными российской, эмиратской и украинской таможни, а также финансовыми отчетностями украинских компаний схемы - государственный концерн заплатил 580 тысяч долларов за товар, чистая стоимость которого – 85 тысяч долларов.

Если добавить реальные транспортные расходы – высотомеры можно было привезти в Украину за 120 тысяч. То есть по-честному – пятикратная переплата с all-inclusive по покупке и доставке. Подсчитывая доходы организаторов схемы журналисты выяснили, что из 460 тысяч долларов переплаты группировка потратила 160 тысяч на организацию аферы: обнал, транзитные фирмы, растаможка по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тысяч долларов.

«А теперь – перейдем к распределению плюшек. Розовая бумажка сверху – Жуков пересылал Гладковскому-младшему. Из нее видно, как делили первый, авансовый, транш за высотомеры. Вместе с бумажкой Жуков расписал и судьбы.

«Паши 10» - это очевидно, про 10 тысяч долларов отката Павлу Букину. Во-первых, именно так Жуков с Игорем между собой называли директора «Укрспецэкспорта», и больше никого. Во-вторых, никакого другого Паши в схеме не фигурировало. Скажем откровенно, как на директора предприятия, с которого содрали 14 миллионов – доля в 10 тысяч долларов выглядит жалко. Особенно на фоне всеобщего распила 300 тысяч долларов и долей других участников», - говорится в расследовании журналистов.

Отдельно следует обратить внимание «ОВ 30». «ОВ – это Олег Владимирович. Гладковский-старший. Именно под таким кодовым именем «ОВ» он проходит в переписке сына, Жукова и руководителей оборонных предприятий. Заместителю секретаря Совета Национальной Безопасности, президентском «смотрящему» за оборонкой – 30 тысяч долл. Это удел лишь от аванса за высотомеры. Как делили остаток, к сожалению, неизвестно», - говорится в расследовании.

Но что из переписки известно, так это то, что Гладковскому-старшему участники схемы отчисляли долю не только с высотомеров. «История об авиаприборах – это лишь капля в море. Один контракт. А их у мальчиков были десятки. Как мы уже рассказывали в первой части расследования, только на запчастях для бронетанковой техники, три их фирмы-прокладки прокачали 250 млн грн от оборонных заводов. И судя по разговорам Игоря Гладковского с Жуковым, судьба папы – должна быть и там», - говорится в расследовании.

Напомним, журналисты программы «Наші гроші» выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.