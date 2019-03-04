Президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Совета регионального развития в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Хочу честно и прямо сказать об одном. Как вы знаете, на прошлой неделе было журналистское расследование, которое базировалось на утечке информации из правоохранительных органов, относительно возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок. И оно вызвало большой общественный резонанс. Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду. И я как Президент тоже хочу знать правду. Поэтому сейчас будут созданы для этого все необходимые условия», - отметил Порошенко.

«Сегодня утром перед отлетом в Николаев я подписал указ об увольнении Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля», - сообщил Президент.

Порошенко отметил: «Президент, конечно, не суд. И мое заявление точно не является приговором. Но моя задача, обязанность, если хотите - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если есть доказанная вина, не спасают ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давнее знакомство с Президентом».

Он также сообщил, что намерен обсудить вопрос проведения объективного и всестороннего расследования с руководством Национального антикоррупционного бюро.

«За несколько лет ни разу не позволил себе обращаться к руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по вопросам какого-то конкретного расследования. Ни разу, за все годы существования (этих структурЮ - ред.). Сегодня я это делаю впервые», - отметил он.

Глава государства сказал: «Публично обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i. Если кто виноват – к ответственности. Кто добросовестно работал на укрепление обороноспособности – тем дать возможность защитить свое честное имя. Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ».

Напомним, журналисты программы «Наші гроші» выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.