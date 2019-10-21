Подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога, сообщает «Украинская правда».

«Я буду защищать свою честь и достоинство», – сказал он журналистам.

Адвокат Руслан Волынец объяснил тот факт, что Гладковский отказался отвечать на вопросы журналистов, вероятно, плохим самочувствием своего подзащитного. Он подтвердил, что Гладковский, как сообщалось ранее, придерживается голодовки (5 день. -Ред.)

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.

За него был внесен залог.