18 грудня 2026 · Hyatt Regency Kyiv
Закритий захід: вхід лише для партнерів і власників квитків
18 грудня в Києві відбудеться UKRAINIAN BUILDING AWARDS 2026 — національна премія, яка об'єднує компанії та людей, що впроваджують нові стандарти якості, створюють інноваційні рішення й роблять вагомий внесок у розвиток України.
Формат: девелопер + інструмент
Сильний об'єкт не з'являється сам по собі. За кожним проєктом стоїть девелопер і ті, хто дає йому інструменти: архітектори, банки та єОселя, інвестори, генпідрядники, інженерні й технологічні компанії. Цього року програма побудована саме навколо цих зв'язків. На одній сцені зустрінуться ті, хто будує, і ті, хто робить будівництво можливим.
- 09:00–18:00 — конгрес: панельні дискусії, кейси, презентації проєктів, ділові зустрічі
- 18:00–22:00 — гала-вечеря, концерт і нагородження в понад 10 номінаціях
Серед компаній, які представлять ринок:
SAGA Development · ODA Development · U.Development · Sensar Development · Credo Development · Інтергал-Буд · Arha Group · Ribas Hotels Management · Sigma+ · EcoBud Building Group · Креатор-Буд · Pashenko architects · MARTINS STUDIO · Укрфінжитло · Укргазбанк · СКАЙ Банк · CKS · Advansys
Кого чекаємо почути:
Андрій Вавриш — засновник і CEO SAGA Development
Віталій Мельник — founder & CEO U.Development
Сергій Одарич — засновник і CEO ODA Development
Юлія Косенко — CEO Ribas Hotels Management
Олександр Свистунов — головний архітектор міста Києва
Ярослава Авраменко — заступниця голови правління Укрфінжитла (оператор єОселі)
Андрій Пашенько — засновник Pashenko architects
ДЕННА ПРОГРАМА · 09:00–18:00
2 250 грн — STANDARD
• доступ до конгресу
3 750 грн — РОЗШИРЕНИЙ
• доступ до конгресу
• fast-line на вході
7 500 грн — ПАРТНЕРСЬКИЙ
• доступ до конгресу
• fast-line на вході
• кава-брейк
• доступ у VIP-зону
11 600 грн — ПАРТНЕРСЬКИЙ +
• доступ до конгресу
• fast-line на вході
• кава-брейк
• доступ у VIP-зону
• запис вечірньої програми
• роздаткові матеріали
15 000 грн — PREMIUM
• доступ до конгресу
• fast-line на вході
• кава-брейк
• доступ у VIP-зону
• онлайн-доступ до трансляції вечірньої програми
• база реєстрації
• логотип на брендволі
ДЕНЬ + БІЗНЕС-ВЕЧЕРЯ
VIP гала-банкет на 250 гостей, майстер-клас від бізнес-зірки, нетворкінг.
КОМБІНОВАНІ КВИТКИ (денна програма + місце в залі на вечірній програмі)
19 500 грн — КАТЕГОРІЯ C
• денна програма
• доступ до вечірньої програми
23 400 грн — КАТЕГОРІЯ B
• денна програма
• доступ до вечірньої програми
30 000 грн — КАТЕГОРІЯ A
• денна програма
• доступ до вечірньої програми
• пріоритетні місця в перших рядах