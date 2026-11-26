18 грудня 2026 · Hyatt Regency Kyiv

Закритий захід: вхід лише для партнерів і власників квитків



18 грудня в Києві відбудеться UKRAINIAN BUILDING AWARDS 2026 — національна премія, яка об'єднує компанії та людей, що впроваджують нові стандарти якості, створюють інноваційні рішення й роблять вагомий внесок у розвиток України.



Формат: девелопер + інструмент



Сильний об'єкт не з'являється сам по собі. За кожним проєктом стоїть девелопер і ті, хто дає йому інструменти: архітектори, банки та єОселя, інвестори, генпідрядники, інженерні й технологічні компанії. Цього року програма побудована саме навколо цих зв'язків. На одній сцені зустрінуться ті, хто будує, і ті, хто робить будівництво можливим.



- 09:00–18:00 — конгрес: панельні дискусії, кейси, презентації проєктів, ділові зустрічі

- 18:00–22:00 — гала-вечеря, концерт і нагородження в понад 10 номінаціях



Серед компаній, які представлять ринок:

SAGA Development · ODA Development · U.Development · Sensar Development · Credo Development · Інтергал-Буд · Arha Group · Ribas Hotels Management · Sigma+ · EcoBud Building Group · Креатор-Буд · Pashenko architects · MARTINS STUDIO · Укрфінжитло · Укргазбанк · СКАЙ Банк · CKS · Advansys



Кого чекаємо почути:

Андрій Вавриш — засновник і CEO SAGA Development

Віталій Мельник — founder & CEO U.Development

Сергій Одарич — засновник і CEO ODA Development

Юлія Косенко — CEO Ribas Hotels Management

Олександр Свистунов — головний архітектор міста Києва

Ярослава Авраменко — заступниця голови правління Укрфінжитла (оператор єОселі)

Андрій Пашенько — засновник Pashenko architects



ДЕННА ПРОГРАМА · 09:00–18:00



2 250 грн — STANDARD

• доступ до конгресу



3 750 грн — РОЗШИРЕНИЙ

• доступ до конгресу

• fast-line на вході



7 500 грн — ПАРТНЕРСЬКИЙ

• доступ до конгресу

• fast-line на вході

• кава-брейк

• доступ у VIP-зону



11 600 грн — ПАРТНЕРСЬКИЙ +

• доступ до конгресу

• fast-line на вході

• кава-брейк

• доступ у VIP-зону

• запис вечірньої програми

• роздаткові матеріали



15 000 грн — PREMIUM

• доступ до конгресу

• fast-line на вході

• кава-брейк

• доступ у VIP-зону

• онлайн-доступ до трансляції вечірньої програми

• база реєстрації

• логотип на брендволі



ДЕНЬ + БІЗНЕС-ВЕЧЕРЯ

VIP гала-банкет на 250 гостей, майстер-клас від бізнес-зірки, нетворкінг.



КОМБІНОВАНІ КВИТКИ (денна програма + місце в залі на вечірній програмі)



19 500 грн — КАТЕГОРІЯ C

• денна програма

• доступ до вечірньої програми



23 400 грн — КАТЕГОРІЯ B

• денна програма

• доступ до вечірньої програми



30 000 грн — КАТЕГОРІЯ A

• денна програма

• доступ до вечірньої програми

• пріоритетні місця в перших рядах