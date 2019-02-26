В ГК «Укроборонпром» считают некорректной и манипулятивной информацию, обнародованную в программе «Наші гроші», о коррупционных схемах в оборонном комплексе, к которым, по данным журналистов, причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь. Об этом говорится в официальном комментарии, обнародованном на сайте госконцерна.

В ГК заявили, что журналисты не указали источники получения информации и «осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных».

«Одновременно сообщаем, что тематика программы, в частности о деятельности ООО «Оптимумспецдеталь», свидетельствует, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-16 гг. Из открытых источников известно, что правоохранительными органами пока расследуются уголовные производства, где фигурирует ООО «Оптимумспецдеталь», – говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» заявили, что среди данных производств, в частности:

производства от 02.03.2016 по ст. 191 ч. 5, начатое НАБУ по составлению и выдаче должностными лицами государственных предприятий «ХБТЗ», «КБТО», «ЛБТЗ» заведомо ложных документов о поставке материальных ценностей, которые фактически не поставлялись;

производство, начатое военной прокуратурой Житомирского гарнизона 30.06.2016, в отношении должностных лиц ГП «ЖБТЗ» о поставках ООО «Оптимумспецдеталь» деталей и приборов, закупленных у предприятий, имеющих признаки фиктивности;

два производства военной прокуратуры Киевского гарнизона от 24.11.2015 и 31.12.2015, где фигурируют должностные лица ООО «Оптимумспецдеталь»;

производство Главной военной прокуратуры ГПУ от 01.04.2016 о сотрудничестве ГК «Укроборонпром» с ООО «Оптимумспецдеталь».

«Подчеркиваем, что ГК «Укроборонпром» в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следователям всю необходимую информацию. В концерне отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам. В соответствии с законом их имеют право предоставлять исключительно органы следствия. Руководство концерна заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом», – отметили в ГК.

«Подчеркиваем, что журналисты программы «Наші гроші», которые манипулятивно использовали закрытую информацию по уголовным расследованиям, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам. Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы - воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий», – сказано в заявлении.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа «Наші гроші») представила фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.