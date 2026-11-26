Російська армія завершує підготовку до чергової масованої атаки на Україну. Основними цілями знову можуть стати енергетична інфраструктура, логістичні об'єкти та системи життєзабезпечення населених пунктів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами наради у форматі селектора.

«На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знову будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах», – написав він у Telegram.

Зеленський також повідомив, що очікує від Міністерства закордонних справ доповіді про результати переговорів із міжнародними партнерами щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Серед першочергових завдань він назвав забезпечення України ракетами-перехоплювачами для систем Patriot і NASAMS.

Особливо гострою залишається проблема дефіциту ракет для Patriot. Ці комплекси є основним засобом української ППО для перехоплення російських балістичних і квазібалістичних ракет, зокрема «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон».

Тим часом російські війська продовжують систематично атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у листопадових звітах звертали увагу на цілеспрямований характер російської кампанії. За їхніми оцінками, удари взимку 2026–2027 років мають на меті підірвати енергетичну безпеку України та порушити повсякденне життя цивільного населення.

Ці висновки узгоджуються з раніше оприлюдненим перехопленим російським планом атак на українську енергосистему. Документ передбачав систематичне ураження об'єктів виробництва та передачі електроенергії, зокрема для від'єднання українських атомних електростанцій від об'єднаної енергосистеми та позбавлення Києва зовнішнього енергопостачання.