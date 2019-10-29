Сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Перед этим министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с сегодняшнего дня начинается разведение сил и средств в Золотом, но в штабе ООС опровергли эту информацию.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса. В Кремле также выразили удовлетворение по этому поводу.

Зеленский во время поездки в Мариуполь проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь-Днипро-Запорожье-Мариуполь, проехавшись по дороге за рулем автомобиля.

Верховная Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел.

В этом году в Украине было зафиксировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре.

По итогам трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа стороны не достигли финальной договоренности и решили увеличить взаимодействие в двухстороннем порядке, а также провести еще одну встречу в ноябре на уровне министерств.

Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании ВР вместо другого нардепа.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны народного депутата от «Европейской солидарности» Софии Федины.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования».

Премьер-министр Алексей Гончарук в рамках инвестиционного форума в Мариуполе подписал меморандум с четырьмя ведущими операторами мобильной связи на реорганизацию радиочастот в диапазоне 900 МГц, что позволит обеспечить всю территорию Украины максимальным покрытием качественной мобильной связью уровня 4G, а также предоставить широкополосный доступ к интернету.