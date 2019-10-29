В этом году в Украине было зафиксировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что 5 больных с диагнозом «дифтерия» зарегистрированы в Закарпатской области, 2 случая в Киеве и 1 случай в Тернопольской области. Еще 10 человек в Закарпатской области являются носителями инфекции.

По данным Минздрава, в Украине крайне низкий уровень охвата прививками от этой инфекции: вакцинированы только 59% детей до года, взрослых - 52,3%. Минздрав Украины отмечает, что во всех областях есть бесплатные и качественные вакцины для прививок.

На 1 октября 2019 в Украине имеется 1,8 млн доз вакцины АКДС, 141 тысяч доз АДС (не содержит коклюшного компонента) и 4,9 млн доз АДС-м. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан, нуждающихся в плановой прививки.

«На национальном уровне мы готовим новую установку по дифтерии, которая поможет наладить более системную работу на эту тему, и многие другие мероприятия. На местах главная задача - это проактивная работа медиков, которые должны бить тревогу и доказывать людям необходимость вакцинации детей и взрослых! На сегодня лишь около 59% малышей провакцинированы против дифтерии, взрослых - только половина. Вакцины есть - требуйте у своего семейного врача, педиатра или терапевта», - отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Напомним, в Ужгороде в областную инфекционную больницу с дифтерией госпитализированы 15 человек.

В Киеве также подтвержден случай дифтерии у 9-летнего мальчика и у женщины 1986 года рождения.

Советник министра здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что в Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных.