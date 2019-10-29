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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента, закон направлен на обеспечение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Законом предусматривается внесение изменений в Водный, Земельный кодексы Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях».

Внесенными изменениями запрещается ограничение права общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам; расширяется положения Водного и Земельного кодексов по обеспечению беспрепятственного и бесплатного доступа к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования; вводится положение о том, что препятствование таком доступа является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос.

Также запрещается в прибрежных защитных полосах устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме случаев, предусмотренных законом.

Такие ограждения или другие конструкции демонтируются их владельцами в течение десяти дней после получения письменного требования местной государственной администрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. В случае невыполнения этого требования указанные ограждения или другие конструкции демонтируются по решению местной государственной администрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. Расходы соответствующего местного бюджета, связанные с демонтажем указанных ограждений или других конструкций, возмещаются их собственниками.

В случае если невозможно установить владельца забора или других конструкций или лицо, по решению которого они были установлены, оплата работ, связанных с демонтажем, возлагается на лицо, в пользовании которого находится земельный участок с ограждением.

Законом дополнена статья 60 Кодекса Украины об административных правонарушениях частями второй и третьей следующего содержания:

Ограничения в любой способ беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме случаев, предусмотренных законом, - влечет наложение штрафа на граждан от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от четырехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут наложение штрафа на граждан от четырехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от семисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проект закона зарегистрирован под №0869.
ForUm

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