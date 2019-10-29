Начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев заявил, что никаких движений в направлении разведения сторон у Золотого пока не происходит.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

«Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования (командования ООС. — Ред.) никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится», - подчеркнул Агеев.

Напомним, 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с сегодняшнего дня начинается разведение сил и средств в Золотом.