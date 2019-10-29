Сегодня, 29 октября, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели», – говорится в сообщении.

Отмечается, что представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств.

«Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих», – подчеркнули в штабе

Также отмечается, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.

Напомним, 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с сегодняшнего дня начинается разведение сил и средств в Золотом.

Позже начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев заявил, что никаких движений в направлении разведения сторон у Золотого пока не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что разведение войск у населенных пунктов Золотое и Петровское возможно только одновременно и только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней.