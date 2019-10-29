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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь лично проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь-Днипро-Запорожье-Мариуполь, проехавшись по дороге за рулем автомобиля, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что капитальный ремонт 130 километров пути в Донецкой и Запорожской областях завершили за последние два с половиной месяца. После поручения главы государства деньги на восстановление трассы, которые задерживались годами, были выделены в сжатые сроки. Технологии, материалы, подходы к снятию и укладке асфальтобетонного покрытия соответствуют европейским стандартам.

«Мы благодарны каждому: и нашему правительству, и всем рабочим, которые уложились в установленные сроки. Менее чем за три месяца построено около 130 километров. 70 километров этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 километров очень важной трассы», - отметил президент.

Национальная трасса Н-08 имеет для Донетчины стратегическое значение. Это главная транспортная артерия, соединяющая крупный портовый город Мариуполь с Запорожской областью, обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области, а также является одним из основных направлений движения в зону проведения операции объединенных сил.

«Если все дороги так строить - мы успеем за четыре с половиной года сделать важнейшие трассы нашей страны. Объединим не только всех людей, но и инфраструктуру», - подчеркнул глава государства.

«Пожалуйста, сохраните дорогу. Это действительно дорога жизни», - обратился он к руководству Донбасса.
ForUm

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