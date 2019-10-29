Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны народного депутата от «Европейской солидарности» Софии Федины. Об этом он сообщил в комментарии журналистам перед заседанием фракции «Слуга народа», передает УНИАН.

Качура отметил, что «сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и Государственного бюро расследований».

Он считает недопустимым, что «активисты и даже народные депутаты позволяют себе призывы к насильственному свержению власти», в частности физической расправы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Facebook: «Сегодня «Слуги» начали публичную травлю Софии Федины. Пугают регламентным, собирают подписи, обращаются в правоохранительные органы».

Она отмечает, что «при этом никто из них не осудил публично своего же «Слугу» Евгения Шевченко за откровенно сепаратистские заявления в российских пропагандистских шоу, где он обзывал фашистами участников протестных акций и целовался с боевиками». «Никто на тянет его на регламентный, и не строчит заявления в СБУ. Ведь в своем глазе не видится полено, а в чужом, оппозиционном, ищут щепку. Война с оппозиционерками становится любимой забавой «Слуг», как и война с участниками акций протеста и откровенное неуважение к ветеранам и волонтерам», - отметила Геращенко.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

В сети появилось видео, на котором Зеленский общается с людьми в военной форме в Золотом Луганской области.

Нардеп София Федина, комментируя опубликованное видео, написала: «Так себе разговаривать с нашими защитниками даже не все сепары позволяли. Кто-то думает, что он бессмертен».