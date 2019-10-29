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Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании ВР вместо другого нардепа, сообщает пресс-служба парламента.

За соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины» №2148 проголосовали 287 парламентариев.

Проектом в этой связи предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей №3642 «Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины», которой предусмотреть уголовную ответственность за неличное голосование народным депутатом Украины с санкцией в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых рублей.

Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» предлагается дополнить новой статьей 39 «Ответственность народного депутата Украины за невыполнение своих обязанностей».

Изменениями в Закон Украины «О регламенте Верховной Рады Украины» устанавливается порядок привлечения народного депутата к ответственности, а именно, предлагается часть первую статьи 28 дополнить пунктом 91, статью 37 дополнить частью седьмой, а также часть третью статьи 47 изложить в новой редакции.

Напомним, ранее первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».  
ForUm

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