Премьер-министр Алексей Гончарук в рамках инвестиционного форума в Мариуполе подписал меморандум с четырьмя ведущими операторами мобильной связи на реорганизацию радиочастот в диапазоне 900 МГц, что позволит обеспечить всю территорию Украины максимальным покрытием качественной мобильной связью уровня 4G, а также предоставить широкополосный доступ к интернету, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Каждый уголок Украины будет покрыт мобильной связью и сетью интернет! Сегодня подписали меморандум с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины о перераспределении частот. Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат - у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев - качественная связь в селах и на дорогах», – отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство со своей стороны готово оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов.

«Одна из задач нашего министерства - к 2022 году 90% населенных пунктов Украины, в том числе наиболее отдаленные поселки, обеспечить качественным скоростным интернетом. Сегодня мы сделали важный шаг к тому, чтобы реализовать задуманное. Благодаря достигнутым договоренностям уже в марте 2020 будут переоформлены лицензии, что будет способствовать распространению 4G даже в маленьких селах», - рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах сегодня вызвано тем, что распределение частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G. Исправить ситуацию позволит выполнение недавно подписанного операторами общего плана мероприятий, согласно которому от доли диапазона откажется «Киевстар». Этому оператору, согласно лицензии, пока отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также свои частоты в этом диапазоне уступит оператор CDMA «Интертелеком», который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

Со своей стороны правительство будет облегчать задачу операторам: способствовать доступу к инфраструктуре, внедрению технейтральности, установлению справедливой цены за переоформление лицензий и тому подобное.

По словам вице-премьер-министра, также удалось нейтрализовать наибольшие опасения мобильных операторов, а именно - по соседству частот, на которых работают технологии CDMA и GSM, что может стать причиной ухудшения связи.

«Сейчас защитный промежуток между частотами этих технологий составляет 0,1-0,2 МГц. Благодаря реорганизации он возрастет до 3 МГц. К тому же впервые в Украине будут проведены не лабораторные, а полевые испытания реального влияния этих частот и недостатков, которые они могут создавать», - добавил Федоров.

Подписавшими меморандум стали операторы Vodafone, Lifecell, «Киевстар» и «Интертелеком».