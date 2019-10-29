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По итогам трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа стороны не достигли финальной договоренности и решили увеличить взаимодействие в двухстороннем порядке, а также провести еще одну встречу в ноябре на уровне министерств.

Об этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил на брифинге по итогам переговоров, которые проходили сегодня в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«Что мы согласовали по итогам встречи: мы максимизируем контакты на уровне государств, сначала на двухсторонней основе: между компаниями, министерствами и администрациями. Я сделал предложение, которое было принято Россией и Украиной: провести еще экспертные встречи, на которых мы можем прояснить некоторые технические вопросы. Такие как бронирование, методика расчета тарифов и соответствие европейскому законодательству украинской газотранспортной системы», – сказал он.

По словам Шефчовича, такую встречу планируется провести в ноябре, а до этого времени он призвал стороны использовать любую минуту, чтобы обсуждать все необходимые вопросы технического характера в двустороннем порядке. «Я разочарован, но я не теряю надежду. Потому что к концу встречи, мне кажется, стороны пришли к большему пониманию, к чему мы идем. Я также на 100% уверен, что можно найти сбалансированное решение для двух сторон», - добавил он.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям. 
ForUm

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