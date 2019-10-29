Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №1150 проголосовали 332 народных депутата.

Законом предусматривается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях (далее - КоАП) изменения, согласно которым статью 121 дополнить частями десятой и одиннадцатой, в которых устанавливается административная ответственность в виде штрафа в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение правил перевозки детей и пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан за совершение такого правонарушения повторно в течение года.

Изменениями в части первой статьи 222 КУоАП обязанность составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частями десятой и одиннадцатой статьи 121 КУоАП, возлагается на уполномоченных должностных лиц органов Национальной полиции.

Согласно Правилам дорожного движения запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства».

Закон принят с учетом технико-юридических правок.