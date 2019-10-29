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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с сегодняшнего дня начинается разведение сил и средств в Золотом.

Об этом он сказал журналистам перед началом инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает УНИАН.

По его словам, до встречи в «нормандском формате» будет разведение на тех участках, которые были согласованы.

«В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Оно только началось. За вчерашний день СММ ОБСЕ готовилась, привезла дополнительные наряды. Это их задача, как они это будут обеспечивать. Мы хотим, чтобы этот процесс был абсолютно нейтральный, прозрачный. В Золотом последний обстрел был 17 октября, то есть 10 дней назад... Дальше будет Петровское», - сказал Пристайко.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разведение войск у населенных пунктов Золотое и Петровское возможно только одновременно и только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней.

 
ForUm

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