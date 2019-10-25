В Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один – пострадал.

По данным СМИ, один из пострадавших – бывший «оплотовец» Георгий Исаков, а погиб - Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Позже стало известно, что на харьковском железнодорожном вокзале мужчина подорвал себя гранатой. Полиция подтвердила, что подорвавший – один из участников перестрелки. Его личность установлена.

Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен..

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту телефонной переписки народного депутата Вячеслава Медяника, в которой он пообещал «решить вопрос» в прокуратуре.

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что местные выборы в ОРДЛО сейчас невозможны.

Государственное бюро расследований получило разрешение на изъятие документов Офиса президента в рамках расследования якобы злоупотребления властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что три народных депутата уже обратились в САП, чтобы дать показания по факту возможного получения взяток депутатами от «Слуги народа».

Трое курсантов Военной академии Одессы получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке).

Уволенный руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, в котором фигурировал председатель Офиса президента Андрей Богдан. В ГПУ заявили, что не располагают информацией об изучении вопроса вручения подозрения Богдану.

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «Южного потока» (South Stream Transport BV), который отвечает за строительство и управление «Турецким потоком».