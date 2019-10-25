Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту телефонной переписки народного депутата Вячеслава Медяника, в которой он пообещал «решить вопрос» в прокуратуре.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире программы «Право на власть» канала 1+1, передает Укринформ.

«По Медянику поступило заявление о преступлении - и такое производство зарегистрировано», - сказал Холодницкий.

Как сообщалось, СМИ обнародовали телефонную переписку народного депутата от политической партии «Слуга народа», члена комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслава Медяника, который обсуждал на рабочем месте возможность «решения вопроса» с прокурорами.

В частности Медяник написал: «По сахару с Трепак поговорю». Впоследствии заместитель генерального прокурора Виктор Трепак опроверг информацию о каких-либо связях с Медяником.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил провести проверку и выяснить, достаточно ли в этой истории оснований для внесения данных в ЕРДР.