Местные выборы в ОРДЛО должны проводиться только после полного восстановления контроля на украинско-российской границей и вывода всех иностранных вооруженных формирований. Об этом в интервью Фокусу рассказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

«Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооружённые формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам», – подчеркнул он.

Также, по словам Диденко, вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО необходимо урегулировать на законодательном уровне, поскольку в законе о реинтеграции Донбасса четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся.

«Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной Рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно», – отметил Диденко.

Также он рассказал, что одна из ключевых технических проблем проведения выборов в ОРДЛО касается возобновления работы структур по ведению реестра избирателей.

«На момент оккупации в 2014 году мы зафиксировали данные, но потеряли контроль над отделами ведения реестра на оккупированных территориях, поскольку потеряли контроль над территориями. Как на Донбассе, так и в Крыму. Что там происходит сейчас, никто не знает. Возобновление работы структур по ведению реестра избирателей — одна из ключевых проблем, которую придется решить перед проведением выборов на временно оккупированных территориях после их освобождения», – добавил он.

Этот вопрос также необходимо решать на законодательном уровне.

«Без этого провести выборы невозможно», – подчеркнул Диденко.

По его словам, сейчас ЦИК активно включилась в работу над Избирательным кодексом, но вопрос, как определить механизм обновления реестра избирателей на временно оккупированных территориях, пока не изучался.

«Думаю, если будет идти работа над законопроектом о выборах на деоккупированных территориях, ЦИК тоже примет участие в этом процессе. Мы предложим какой-то действенный путь», – добавил глава Центризбиркома.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.