Трое курсантов Военной академии Одессы получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке), сообщает «Думская».

Как рассказал начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, инцидент произошел во время полевого выхода.

«Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооруженных сил Украины (по нашей информации, это был гранатометный выстрел производства США, оставшийся после каких-то учений, — Ред.). Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался», — говорит Гуляк.

По его словам, будущие офицеры получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе. С ними проведут дополнительную разъяснительную работу, посвященную обращению с взрывными устройствами и боеприпасами.

Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.