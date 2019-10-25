также в разделеПроисшествия
В оккупированном Луганске две мужчин подорвались на растяжке 16
В Турции в ДТП пострадали 10 украинских туристов 31
Боевики 25 раз нарушили режим тишины, ранен 1 военный 11
Подозреваемый в нападении на запорожскую активистку задержан 41
В Запорожье напали на активистку, ударив ножом в область сердца 73
Боевики обстреляли работников «Луганскводы», ранены два человека 59
Вспышка дифтерии в Ужгороде: в больнице уже 15 человек 27
На Ривненщине автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы 123
Сутки на Донбассе: 22 обстрела, потерь нет 13
В Киеве задержали похитительницу трехмесячного мальчика 62
Житель Харьковщины угрожает сжечь себя под стенами налоговой 21
На Полтавщине поезд переехал мужчину, лежавшего на рельсах 22
Под Киевом похитили 3-месячного младенца: в области введен план «Перехват» 98
В Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии 24
Сутки в ООС: 24 обстрела, 1 военный погиб, 3 – ранены 18
В центре Харькова неизвестные подстрелили двоих прохожих 31
Денисова: Судьба шести украинцев с Bourbon Rhode до сих пор неизвестна 22
В Лисичанске ввели чрезвычайное положение 45

Трое курсантов Военной академии Одессы получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке), сообщает «Думская».

Как рассказал начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, инцидент произошел во время полевого выхода.

«Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооруженных сил Украины (по нашей информации, это был гранатометный выстрел производства США, оставшийся после каких-то учений, — Ред.). Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался», — говорит Гуляк.

По его словам, будущие офицеры получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе. С ними проведут дополнительную разъяснительную работу, посвященную обращению с взрывными устройствами и боеприпасами.

Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги