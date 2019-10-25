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В Харькове возле супермаркета произошла стрельба. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает пресс-служба облглавка.

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операциа «Сирена».

Информация о том, что по улице Клочковской в ​​Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12:05.

По первоначальной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

Организован комплекс соответствующих мер по розыску лиц, причастных к данному событию.
ForUm

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