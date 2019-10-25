Уволенный руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела в котором фигурировал председатель Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом Горбатюк рассказал в эфире Громадського радио.

В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации «Единые энергетические системы» перед российским Минобороны.

«Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана (Андрея Богдана - действующего главы Офиса президента. - Ред.)», - рассказал Горбатюк.

Также Горбатюк отметил, что в этом деле вообще было принято «значительное количество процессуальных решений», однако, по словам бывшего руководителя управления ГПУ, их блокировало руководство ведомства.

Напомним, 23 октября Сергей Горбатюк был уволен с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, он не соответствует действующему законодательству.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ликвидировал управление Горбатюка и создал департамент ГПУ по делам Майдана.