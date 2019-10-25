Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что три народных депутата уже обратились в САП, чтобы дать показания по факту возможном получении взяток депутатами от «Слуги народа». Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» канала 1+1, передает «УНИАН».

Одна из них - Ольга Василевская-Смаглюк, об этом она сообщила публично в соцсети. «За эти сутки (после открытия производства) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это народные депутаты. Трое. Монобольшинство. Первая, кто обратился, - Ольга Василевская-Смаглюк. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала (в соцсети)», - сказал Холодницкий.

Кто остальные двое – тайна следствия, пояснил руководитель САП.

Нардепы Давид Арахамия и Александр Дубинский также изъявили желание дать показания в САП или НАБУ.

Холодницкий также отметил, что в НАБУ есть профессиональный сертифицированный полиграф, где можно пройти тест, который будет учтен во время следствия, а не устраивать так называемые медийные шоу с прохождения тестирования на «детекторах лжи».

Напомним, 11 депутатов «Слуги народа», которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.

18 октября разгорелся скандал в «Слуге народа» из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых «площадок нардепа Яценко» – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Подозревали, что часть депутатов отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное «вознаграждение» за блокирование процесса уничтожения площадок.

САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа».

Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на «детекторе лжи».