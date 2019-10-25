Полиция установила личность мужчины, совершившего стрельбу в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Полиция Харьковской области установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Продолжается досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются», - говорится в сообщении.

Во время преследования патрульными злоумышленник подорвал себя гранатой.

Напомним, сегодня в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один – пострадал.

По данным СМИ, один из пострадавших в перестрелке – бывший «оплотовец» Георгий Исаков.

Полиция подтвердила информацию, что мужчина, подорвавший себя гранатой на харьковском железнодорожном вокзале – один из участников перестрелки, которая произошла ранее на одной из центральных улиц города.