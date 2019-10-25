Южный железнодорожный вокзал в Харькове работает в штатном режиме. Поезда отправляются по графику, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В ведомстве сообщили, что сегодня возле вокзала в Харькове неизвестный мужчина взорвал себя. На месте инцидента работают правоохранительные органы.

На сайте облуправления полиции об инциденте пока не сообщается.

В то же время, по данным Депо Харьков, взрыв связан с сегодняшней перестрелкой у супермаркета.

«После перестрелки, произошедшей на улице Клочковской, правоохранители были ориентированы на поиск подозреваемых. Около 13:00 возле Южного вокзала на железнодорожных путях правоохранители заметили человека, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейских, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте», - сообщает издание.

По данным Радио Свобода, в Харькове было совершено покушение на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба «Оплот» Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году.

Пока официального подтверждения или опровержения информации о личности погибшего нет. По одной из версий, убитый в перестрелке – не Исаков, а Владимир Борох по прозвищу «Тайсон», помощник Исакова. Сам Исаков, по этим данным, в настоящее время находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки.