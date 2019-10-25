В перестрелке в Шевченковском районе Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщают «Ґрати» со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко, защитника Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина.

Полиция Харькова в пятницу сообщила о перестрелке на улице Клочковской возле входа в супермаркет «Восторг»: нападавшие подъехали на парковку супермаркета на автомобиле, расстреляли двоих мужчин из автоматического оружия, а затем скрылись. На месте преступления также обнаружен пистолет с глушителем, который по словам полиции, мог принадлежать жертвам нападения.

Согласно сообщению правоохранителей, один из пострадавших скончался, а второй доставлен в больницу. По информации харьковского издания Newsroom, выживший – Георгий Исаков, бывший заместитель главы харьковского отделения спортивного клуба «Оплот» Евгения Жилина. Исааков, по информации харьковских журналистов, имел связи в криминальных кругах, задерживался за хранение оружия и ранее уже был объектом покушений.

Полиция объявила план перехвата нападавших. По данным Newsroom, один из них, при попытке задержания на Южном вокзале Харькова, подорвал себя гранатой.

По данным харьковских СМИ, Борох был «правой рукой» Георгия Исакова. В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен в Харькове к пяти годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы из-за пересчета строка содержания под стражей по «закону Савченко».

Летом 2017 года полиция задержала Бороха вместе с еще одним харьковчанином Александром Лосем. Последнего подозревают в пособничестве в убийстве Дениса Вороненкова – в организованной группе он якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой. Адвокат Лося Святослав Пархоменко в разговоре с «Ґратами» утверждает, что погибший Борох был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.