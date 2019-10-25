Окружной суд Амстердама 23 октября 2019 года арестовал 100% акций «Южного потока» (South Stream Transport BV), который отвечает за строительство и управление «Турецким потоком». Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза», - отметил он в Facebook.

Витренко напомнил, что многие другие активы Газпрома судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда.

Как известно, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

«Нафтогаз» пытается взыскать долг с «Газпрома» в международных судах, проводит кампанию по аресту активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих «Газпрому» 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода «Голубой поток») в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед «Газпромом» на общую сумму около $2,5 млрд.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.