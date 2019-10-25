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Генеральная прокуратура не располагает информацией об изучении вопроса вручения подозрения главе Офисе президента Андрею Богдану.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«У нас отсутствует такая информация», — сообщила пресс-служба.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что не анонсируют подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах.

Ранее Українські Новини со ссылкой источник в Генпрокуратуре сообщили, что управление спецрасследований рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса Президента Богдану. Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.

Богдан прокомментировал распространенную в СМИ информацию о подготовке Генеральной прокуратурой ему подозрения, заявив, что эта информация - фейк.

В свою очередь уволенный руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела в котором фигурировал председатель Офиса президента Андрей Богдан.
ForUm

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