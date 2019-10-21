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В результате крушения вертолета в Тарасенково Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.

В выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.

Студия «Квартал 95» назвала выпуск шоу  острой политической сатирой.

Подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает частичную приватизацию до 10 крупных государственных предприятий, включая Укрпочту, которые выполняют социально значимые функции.

Украина находится на грани экономического прорыва, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

СМИ сообщили, что в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в настоящее время правительство занимается изучением ситуации с качеством воздуха в Киеве и в Украине в целом, однако, по официальным данным, ничего «аномального» не происходит.

В геофизической обсерватории опровергли  эту информацию.

Новая программа расширенного финансирования Международного валютного фонда предусматривает в качестве условий для Украины принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах, рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

 
ForUm

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