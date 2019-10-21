Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает частичную приватизацию до 10 крупных государственных предприятий, включая Укрпочту, которые выполняют социально значимые функции. Об этом он заявил на брифинге по итогам состоявшегося заседания правительства, сообщает УНИАН.

«Эти предприятия или могут быть запрещены к приватизации полностью, или, что мне нравится больше, подготовлены к так называемому IPO, то есть, к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов», - сказал он.

В качестве примера такой госкомпании Гончарук привел Укрпочту. «Мы можем продать 20-30% акций Укрпошты разным акционерам, которые зашли бы своими деньгами, предоставили бы этому предприятию ресурсы, принесли бы правильную корпоративную культуру и предоставили бы возможность усилить его развитие», - сказал он.

При этом премьер подчеркнул, что «полная продажа таких предприятий – это очень сложное решение», потому к ней нужно подходить очень осторожно. «Как правило, по отношению к таким предприятиям скорее всего мы будем рассматривать вопрос полной приватизации с условием полного сохранения контроля государства над такими предприятиями, чтобы функция продолжала выполняться», - сказал он.

Премьер также отметил, что Кабмин до конца года определится с обновленным списком предприятий, которые не подлежат приватизации.



Напомним, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.